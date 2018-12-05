2018-12-05T03:39:27+03:00
Происшествия

Пожар на заводе взрывчатых веществ в Хабаровском крае: в мастерской тлел один из материалов

Пострадавших и погибших нет
Ульяна КОСКИНА
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Пожар на заводе взрывчатых веществ в Хабаровском крае: в мастерской тлел один из материаловПожар на заводе взрывчатых веществ в Хабаровском крае: в мастерской тлел один из материаловФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Четвертого декабря, около 15:30 дня, в мастерской завода взрывчатых веществ «Восход», который находится в поселке Эльбан Амурского района, произошло задымление. К месту происшествия незамедлительно выехали спецслужбы. Огнеборцы обнаружили, что внутри цеха в шнеке происходит тление компонента, необходимого в производстве. Он оказалася не взрывоопасным. Угрозы распространения на другие объекты не было.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, спасатели приступили к ликвидации задымления и проливке шнека. Возгорание удалось локализовать в 16:10. Предварительная площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

По факту возгорания сотрудники Госпожнадзора МЧС России проведут проверку. Специалистам предстоит выяснить причину произошедшего и найти виновных лиц.

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