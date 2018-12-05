Хабаровчанка установила юношеский рекорд на Всероссийском турнире по плаванию

5 Дек. 02:52 2018-12-05T02:52:44+03:00

Также Полина Кузнецова показала пятый результат на дистанции 200 метров баттерфляй и восьмой - на 400 метров вольным стилем

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Хабаровские пловцы участвовали во Всероссийском турнире по плаванию, который прошел в Саранске. Участников из региона было два и оба они вышли в финал сразу по нескольким дисциплинам. Артур Харченко и Полина Кузнецова выступали младшим возрастом в своих группах. Первый – среди юниоров от 17 до 18 лет, вторая – среди девушек от 13-14 лет.

- Полина Кузнецова завоевала две бронзовые медали на дистанциях 400 метров комплекс и 1500 м вольным стилем. При этом на второй дистанции хабаровчанка установила юношеский рекорд России и впервые выполнила норматив мастера спорта. Также Полина показала пятый результат на дистанции 200 метров баттерфляй и восьмой - на 400 метров вольным стилем. Артур Харченко на дистанции 200 метров добрался до финиша седьмым, а на дистанции 100 метров десятым, - рассказали в ДЮСШ «Дельфин».

Это отличные результаты для хабаровских плавцов, учитывая, что на соревнования съехались больше 700 участников. Тренеры отмечают, что даже попасть на турнир было сложно. После такого триумфа Полину и Артура могут включить в списки сборников России. Заявки уже подали, теперь ждут решения.