2018-12-05T02:52:44+03:00
Спорт

Хабаровчанка установила юношеский рекорд на Всероссийском турнире по плаванию

Также Полина Кузнецова показала пятый результат на дистанции 200 метров баттерфляй и восьмой - на 400 метров вольным стилем
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровчанка установила юношеский рекорд на Всероссийском турнире по плаванию ФОТО: ДЮСШ «Дельфин»Хабаровчанка установила юношеский рекорд на Всероссийском турнире по плаванию ФОТО: ДЮСШ «Дельфин»
Изменить размер текста:

Хабаровские пловцы участвовали во Всероссийском турнире по плаванию, который прошел в Саранске. Участников из региона было два и оба они вышли в финал сразу по нескольким дисциплинам. Артур Харченко и Полина Кузнецова выступали младшим возрастом в своих группах. Первый – среди юниоров от 17 до 18 лет, вторая – среди девушек от 13-14 лет.

- Полина Кузнецова завоевала две бронзовые медали на дистанциях 400 метров комплекс и 1500 м вольным стилем. При этом на второй дистанции хабаровчанка установила юношеский рекорд России и впервые выполнила норматив мастера спорта. Также Полина показала пятый результат на дистанции 200 метров баттерфляй и восьмой - на 400 метров вольным стилем. Артур Харченко на дистанции 200 метров добрался до финиша седьмым, а на дистанции 100 метров десятым, - рассказали в ДЮСШ «Дельфин».

Это отличные результаты для хабаровских плавцов, учитывая, что на соревнования съехались больше 700 участников. Тренеры отмечают, что даже попасть на турнир было сложно. После такого триумфа Полину и Артура могут включить в списки сборников России. Заявки уже подали, теперь ждут решения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае