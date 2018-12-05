2018-12-05T05:07:23+03:00
Общество

Незрячие актеры Хабаровска покажут свой спектакль в Москве

Репетиции уже идут полным ходом
Ульяна КОСКИНА
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Незрячие актеры Хабаровска покажут свой спектакль в МосквеНезрячие актеры Хабаровска покажут свой спектакль в МосквеФото: Правительство Хабаровского края
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Незрячие актеры в Хабаровске приступили к репетициям спектакля, который представят московскому зрителю. Постановку также покажут на всероссийском фестивале «Пространство равных возможностей» в апреле следующего года.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, в этом году общество слепых выиграло более миллиона рублей в конкурсе президентских грантов. Активисты представили проект «Сцена без границ», который позволит дальневосточному коллективу не просто поставить спектакль, но и встретиться с известными актерами, обменяться опытом в области реабилитации незрячих людей средствами культуры и искусства. В Москву и Санкт-Петербург отправится труппа из 14 человек. Среди них инвалиды по зрению перовой и второй группы.

Напомним, в Хабаровском крае проживает 74 тысячи граждан с ограниченными возможностями здоровья. Из них более пяти тысяч - это дети-инвалиды.

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