2018-12-05T03:15:45+03:00
Здоровье

Психоневрологический интернат для женщин построят под Хабаровском

Учреждение расположится в семи километрах от села Некрасовка
Ольга КИВА
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Психоневрологический интернат для женщин построят под ХабаровскомПсихоневрологический интернат для женщин построят под ХабаровскомФото: Правительство Хабаровского края
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Под Хабаровском собираются построить психоневрологический интернат для женщин на 400 мест. В этот проект в регионе собирают вложить больше миллиарда рублей, при этом 97 процентов денег выделят из федерального бюджета.

- Деньги потратят на строительство двух жилых корпусов, столовой, административного здания, бани, двух контрольно-пропускных пунктов, клуба культуры и отдыха, гаража и котельной. Под постройку выделили 10 тысяч квадратных метров. Эта территория расположена в семи километрах от села Некрасовка, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Изначально учреждение собирались возвести в поселке Горин, но там территория попадала в зону затопления. Приняли решение перенести постройку в район села Некрасовка. Специалисты заверили, что местным жителям такое соседство не доставит хлопот - интернат будет закрытого типа.

В диспансере создадут 260 новых рабочих мест и трудоустраивать будут в первую очередь местных жителей. Больше 200 вакансий не потребуют высшего образования. Все в регионе сейчас работает семь подобных учреждений, в которых проживает почти две тысячи человек.

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