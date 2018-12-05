Хабаровчане подарят сладкие «Рождественские подарки» детям из малоимущих семей

СЕГОДНЯ 06:52 2018-12-05T06:53:36+03:00

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Всех неравнодушных горожан приглашают принять участие в акции «Рождественский подарок», в рамках которой презенты к Новому года получат дети из малоимущих семей. Наполнить упаковку сладостями и оформить ее можно самостоятельно.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, для самых маленьких в качестве подарка подойдут музыкальные книжки или игрушки. В большинстве случаев презент у детей оказывается единственным, поэтому к жителям города обращаются с просьбой найти время и возможность устроить нуждающимся пусть маленький, но все же праздник. К слову, предыдущая благотворительная акция «Рождественский подарок» собрала порядка 400 подарков для хабаровских детей.

Презенты принимают до 6 января ежедневно, включая выходные дни, с 9 до 19 часов в отделе по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии. Адрес: улица Воронежская, 49А, кабинет 22, остановка «Железнодорожная больница».