Водитель грузовика в Хабаровске не подозревал, что участвует в краже

СЕГОДНЯ 04:05 2018-12-05T04:05:52+03:00

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Полицейские в Хабаровске по горячим следам нашли и пропавший контейнер, и предполагаемого вора, и грузчика, который невольно стал соучастником преступления. Все началось с того, что пострадавший не нашел на привычном месте свою металлическую коробку, которая находилась на улице Магистральной.

- Владелец контейнера сообщил об исчезновении, информацию тут же довели до наружных нарядов. Обнаружили пропажу на улице Тихоокеанской, когда экипаж дорожно-патрульной службы заметил автомобиль с подходящей под описание конструкцией в кузове, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские остановили машину чтобы проверить документы. Выяснилось, что водитель оказывал услуги грузового такси, а сидящий в кабине пассажир является его заказчиком, который, кстати, не смог предоставить документы на груз. И перевозчика, и псевдовладельца конструкции доставили в отдел полиции.

Пострадавший опознал свое имущество, водителя отпустили, а пассажира задержали. Ему всего 21 год и раньше он не попадал в поле зрения правоохранителей. Против него уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время расследования парня отпустили на свободу под подписку о невыезде.