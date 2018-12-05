2018-12-05T04:29:03+03:00
Происшествия

На перекрестке в Хабаровске молодые водители не смогли поделить дорогу

После столкновения одна из машин отлетела в сторону и задела еще одно авто
Ольга КИВА
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На перекрестке в Хабаровске молодые водители не смогли поделить дорогуНа перекрестке в Хабаровске молодые водители не смогли поделить дорогуФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Вчера вечером, 4 декабря, в Краснофлотском районе случилась авария, в которой пострадали два молодых водителя. Один из них ехал на машине Toyota Prius Hybrid по улице Тихоокеанской и собирался повернуть на улицу Бондаря. То ли молодой человек не заметил едущую по встречной полосе машину, то ли забыл правила дорожного движения – он стал поворачивать и врезался в Тoyota Сorona, которая двигалась по дороге прямо.

Как сообщил источник «КП», от столкновения Toyota Prius Hybrid отбросило в сторону. Авто отлетело и зацепило Nissan Note, остановившийся на перекрестке со стороны улицы Бондаря.

В аварии пострадали водители двух машин - Toyota Prius Hybrid и Тoyota Сorona. Первый сильно ударился лбом и предпочел проехать в больницу, второй рассек бровь и отказался от госпитализации. По предварительной информации оба участника дорожной аварии были трезвы в момент происшествия. У одного из них стаж вождения 10 лет, у другого только четыре года.

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