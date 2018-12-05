2018-12-05T05:38:31+03:00
Экономика

Золотую «Полянку» в Хабаровском крае начнут осваивать в 2019 году

Разработкой месторождения займется один из резидентов ТОР «Николаевск»
Ольга КИВА
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Золотую «Полянку» в Хабаровском крае начнут осваивать в 2019 году ФОТО: Министерство по развитию Дальнего ВостокаЗолотую «Полянку» в Хабаровском крае начнут осваивать в 2019 году ФОТО: Министерство по развитию Дальнего Востока
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В ТОР «Николаевск» закончили первый этап строительства золотодобывающего предприятия на месторождении «Полянка», которое находится в 80 километрах от Николаевска-на Амуре. Предполагается, что оно станет самым крупным в регионе. Здесь создадут более 500 рабочих мест.

Согласно проекту уже обустроили подъездные грунтовые автодороги протяженностью более трех километров и межплощадочные сети, а также контрольно-пропускной пункт со смотровой площадкой и склад реагентов.

- Компания уже вышла на финишную прямую, и мы надеемся, что в первом квартале 2019 предприятие запустят, - утверждает Валерий Гуминский, руководитель проекта ООО «НГК Ресурс». – На данный момент установили золотоизвлекательную фабрику, дробильно-сортировочный цех, площадки для кучного выщелачивания и буферную емкость на 75 000 кубов. Уже работает котельная, отстойник для воды и лаборатория, в которой оперативно оценивают содержание золота в рудах.

В строительство уже вложили порядка трех миллиардов рублей инвестиций. Помимо перечисленных выше работ инвестор соорудил временный причал на протоке Амура – Ялинской, где будут принимать грузы, а также провел линию электропередач, установил вспомогательные сооружения, модульные склады ГСМ, водозаборные сооружения и обустроил карьер для добычи руды.

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