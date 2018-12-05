Зимний городок в Комсомольске-на-Амуре откроют 22 декабря

СЕГОДНЯ 05:59 2018-12-05T05:59:44+03:00

В этот же день откроется и главная городская елка

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Подготовка к Новому году в Комсомольске-на-Амуре идет полным ходом. Пока в планах собрать и нарядить елку, приукрасить город и подготовить яркую праздничную программу. Однако в городе Юности уже сообщили, когда же случится торжественное открытие городской новогодней елки и зимнего городка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, оба праздничных события запланировали на сразу один день – 22 декабря. Начало церемонии открытия в 18:00. Для жителей и гостей города подготовили шикарную программу отдыха. Для посетителей устроят театрализованные шоу и новогодние танцы. Все собравшиеся вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгут огни на главное елке, а после полюбуются праздничным салютом. Желающие смогут прогуляться по зимнему городку, украшением которого станут замысловатые ледяные и снежные скульптуры.