Воспитательница детского сада пыталась торговать гашишем в Хабаровске

5 Дек. 07:19 2018-12-05T07:19:29+03:00

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В краевой столице осуждена 43-летняя воспитательница детского сада номер четыре за торговлю наркотиками. На преступление женщину толкнуло желание улучшить свое материальное положение - она содержит двух дочерей и внука.

Как рассказали в прокуратуре Индустриального района краевой столицы, воспитательница попыталась продать гашишное масло, о чем стало известно полицейским. Женщину взяли в разработку, провели проверочную закупку и задержали на месте. Происходило это, по словам представителя ведомства, вне детского сада. Откуда у женщины взялось запрещенное вещество также уточнить не смогли.

- Женщина получила наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Было принято решение отсрочить исполнение наказания, так как у осужденной шестилетняя дочь. Отбывать наказание воспитательница будет по достижению ребенком 14 лет, - отметила Юлия Васильева, помощник прокурора Индустриального района.