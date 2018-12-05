2018-12-05T09:21:56+03:00
Происшествия

Хабаровчанин заплатил работодателю за трудоустройство, но получить место так и не смог

Мужчина не сразу понял, что перевел деньги обычным мошенникам
Ольга КИВА
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Хабаровчанин заплатил работодателю за трудоустройство, но получить место так и не смогХабаровчанин заплатил работодателю за трудоустройство, но получить место так и не смогФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Вяземского искал работу и случайно наткнулся на мошенников. Объявление о трудоустройстве он нашел в одной из социальных сетей, правда, чтобы получить место, нужно было заплатить. Ничего не подозревающий мужчина перевел 14 тысяч на банковскую карту, но заветную работу так и не получил.

- Пострадавший пояснил, что пытался связаться с работодателем после того, как заплатил, но телефон был недоступен. Как выяснилось во время расследования, к расследованию причастен уроженец Охи. В его биографии уже были судимости за аналогичные преступления и, судя по всему, фигурант не собирался менять специальность, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время допроса задержанный рассказал, что карта, на которую потерпевший перевел деньги, принадлежит его другу. Его приятель и обналичил финансы. Против фигуранта завели уголовное дело по статье «Мошенничесто». Сейчас он находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска.

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