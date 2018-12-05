Население ЕАО сократилось по сравнению с 2017 годом

5 Дек. 09:48 2018-12-05T09:48:13+03:00

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В ЕАО проанализировали естественное движение населения с января по октябрь 2018 года. Результат так же, как и в Хабаровском крае, оказался не утешительным.

- В области количество родившихся меньше, чем умерших. Так, с начала года в регионе зарегистрировали чуть больше полторы тысячи новорожденных, а свидетельств о смерти выдали больше одной тысячи 800 документов, из них 13 на детей в возрасте до года, - рассказали в управлении Федеральной службы государственной статистики по ЕАО.

По сравнению с 2017 годом цифры заметно сократились. В 2018 году родилось на 258 человек меньше. Кроме того, в регионе стали реже регистрировать браки. В 2017 году количество бракосочетаний превысило тысячу, а в этом году на ответственный шаг решились только 870 пар. Количество разводов и в 2017 и в 2018 годах значительно меньше заключенных браков, но держится примерно на одном уровне – от 653 до 658. Естественный прирост населения незначительно увеличился с -229 до -252 человек.