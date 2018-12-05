Из-за циклона Камчатке появилась опасность схода лавин

5 Дек. 12:54 2018-12-05T12:54:38+03:00

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На Камчатке объявили штормовое предупреждение. Из-за циклона, во власти которого оказался регион, появилась опасность схода лавин. В связи с этим спасатели убедительно просят население воздержаться от посещения горных склонов в ближайшие дни.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, самопроизвольный сход снежных масс ожидается с полуночи 6 декабря до 8 декабря 2018 года включительно. Особенно высока лавионоопасность на горных территориях Усть-Большерецкого, Быстринского, Елизовского, в частности в районе бассейна реки Паратунка, Мильковского и Усть-Камчатского районов. Снежные массы также могут сойти с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника.

Сотрудники чрезвычайного ведомства настоятельно рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам обеспечить безопасность и отложить походы и прогулки в район лавиноопасных склонов в ближайшие дни. Родители, внимательно следите за местонахождением своих детей.

Телефоны экстренных служб:

- 01 со стационарных телефонов и 101 с мобильных телефонов.

- Камчатский филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (4152) 43-44-01.

- Камчатский поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД» (4152) 41-03-95.