2018-12-05T12:54:38+03:00
Общество

Из-за циклона Камчатке появилась опасность схода лавин

Жителей и гостей полуострова убедительно просят отложить прогулки по горам
Ольга КИВА
Поделиться:
Из-за циклона Камчатке появилась опасность схода лавинИз-за циклона Камчатке появилась опасность схода лавинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На Камчатке объявили штормовое предупреждение. Из-за циклона, во власти которого оказался регион, появилась опасность схода лавин. В связи с этим спасатели убедительно просят население воздержаться от посещения горных склонов в ближайшие дни.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, самопроизвольный сход снежных масс ожидается с полуночи 6 декабря до 8 декабря 2018 года включительно. Особенно высока лавионоопасность на горных территориях Усть-Большерецкого, Быстринского, Елизовского, в частности в районе бассейна реки Паратунка, Мильковского и Усть-Камчатского районов. Снежные массы также могут сойти с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника.

Сотрудники чрезвычайного ведомства настоятельно рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам обеспечить безопасность и отложить походы и прогулки в район лавиноопасных склонов в ближайшие дни. Родители, внимательно следите за местонахождением своих детей.

Телефоны экстренных служб:

- 01 со стационарных телефонов и 101 с мобильных телефонов.

- Камчатский филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (4152) 43-44-01.

- Камчатский поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД» (4152) 41-03-95.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае