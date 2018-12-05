2018-12-05T12:08:01+03:00
Происшествия

Домовладельца с отрезанным ухом привезли в больницу после кровавой разборки под Хабаровском

Предположительно на него напали собутыльники, которые требовали пропавшие во время попойки деньги
Ольга КИВА
Поделиться:
Домовладельца с отрезанным ухом привезли в больницу после кровавой разборки под ХабаровскомДомовладельца с отрезанным ухом привезли в больницу после кровавой разборки под ХабаровскомФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Жестоко избитого мужчину с отрезанным ухом нашли в частном доме под Хабаровском врачи скорой помощи. Они сообщили об этом происшествии в полицию и в экстренном порядке доставили пациента в стационар.

- Происшествие случилось в марте этого года. Как выяснилось во время расследования, к нападению и избиению причастны два сводных брата. Одному из них 24 года. Он оказался в доме у потерпевшего за несколько дней до инцидента. Здесь он выпивал вместе со случайными знакомыми и с самим потерпевшим – владельцем дома, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Позже парень обнаружил, что из его карманов исчезли деньги и банковские карты. Найти и наказать вора он решил сам, а на помощь позвал своего брата. Они приехали в поселок, нашли дом, где проходило застолье, а потом силовыми методами стали «убеждать» потерпевшего вернуть деньги. Потом один из нападавших взял нож и отрезал мужчине ухо.

Против фигурантов завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование на данный момент закончилось, подозреваемые ждут суда, находясь под стражей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае