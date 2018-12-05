2018-12-05T12:08:01+03:00
Происшествия

Домовладельца с отрезанным ухом привезли в больницу после кровавой разборки под Хабаровском

Предположительно на него напали собутыльники, которые требовали пропавшие во время попойки деньги
Ольга КИВА
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Домовладельца с отрезанным ухом привезли в больницу после кровавой разборки под ХабаровскомДомовладельца с отрезанным ухом привезли в больницу после кровавой разборки под ХабаровскомФото: Тимур ХАНОВ
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Жестоко избитого мужчину с отрезанным ухом нашли в частном доме под Хабаровском врачи скорой помощи. Они сообщили об этом происшествии в полицию и в экстренном порядке доставили пациента в стационар.

- Происшествие случилось в марте этого года. Как выяснилось во время расследования, к нападению и избиению причастны два сводных брата. Одному из них 24 года. Он оказался в доме у потерпевшего за несколько дней до инцидента. Здесь он выпивал вместе со случайными знакомыми и с самим потерпевшим – владельцем дома, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Позже парень обнаружил, что из его карманов исчезли деньги и банковские карты. Найти и наказать вора он решил сам, а на помощь позвал своего брата. Они приехали в поселок, нашли дом, где проходило застолье, а потом силовыми методами стали «убеждать» потерпевшего вернуть деньги. Потом один из нападавших взял нож и отрезал мужчине ухо.

Против фигурантов завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование на данный момент закончилось, подозреваемые ждут суда, находясь под стражей.

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