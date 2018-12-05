2018-12-05T11:32:42+03:00
Экономика

На Сахалине будут разводить лососей по новой технологии

Новоявленных мальков будут переселять в искусственные водоемы, расположенные рядом с нерестовыми реками
Ольга КИВА
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На Сахалине будут разводить лососей по новой технологииНа Сахалине будут разводить лососей по новой технологииФото: Правительство Сахалинской области
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На Сахалине собираются разводить лососей по новой технологии, и займется этим один из резидентов свободного порта «Владивосток». Первые объекты рыбоводного производства введут в эксплуатацию в сентябре 2019 года, а 2020 году на предприятии планируют выпустить в реки первую партию мальков.

- Основа производства – это современная низкозатратная технология. Раньше на рыбозаводах был полный цикл, который начинался с инкубации и заканчивался выпуском подросших мальков в реку. Теперь же на предприятии будет проходить только инкубация, а вылупившихся мальков сразу будут переселять в искусственные водоемы, расположенные по соседству с нерестовыми реками. Пока они будут находиться в этих так называемых питомниках, их подкормят и весной выпустят на свободу, - рассказали в пресс-службе правительства области.

Рыбоводное производство, рассчитанное на ежегодный выпуск более 70 миллионов мальков кеты, организуют в Корсаковском районе. В ближайшие три года инвестор планирует вложить в этот проект 380 миллионов рублей. Благодаря предприятию появится 46 новых рабочих мест.

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