2018-12-05T11:32:42+03:00
Экономика

На Сахалине будут разводить лососей по новой технологии

Новоявленных мальков будут переселять в искусственные водоемы, расположенные рядом с нерестовыми реками
Ольга КИВА
Поделиться:
На Сахалине будут разводить лососей по новой технологииНа Сахалине будут разводить лососей по новой технологииФото: Правительство Сахалинской области
Изменить размер текста:

На Сахалине собираются разводить лососей по новой технологии, и займется этим один из резидентов свободного порта «Владивосток». Первые объекты рыбоводного производства введут в эксплуатацию в сентябре 2019 года, а 2020 году на предприятии планируют выпустить в реки первую партию мальков.

- Основа производства – это современная низкозатратная технология. Раньше на рыбозаводах был полный цикл, который начинался с инкубации и заканчивался выпуском подросших мальков в реку. Теперь же на предприятии будет проходить только инкубация, а вылупившихся мальков сразу будут переселять в искусственные водоемы, расположенные по соседству с нерестовыми реками. Пока они будут находиться в этих так называемых питомниках, их подкормят и весной выпустят на свободу, - рассказали в пресс-службе правительства области.

Рыбоводное производство, рассчитанное на ежегодный выпуск более 70 миллионов мальков кеты, организуют в Корсаковском районе. В ближайшие три года инвестор планирует вложить в этот проект 380 миллионов рублей. Благодаря предприятию появится 46 новых рабочих мест.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае