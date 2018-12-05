Расходы на социалку занимают больше половины бюджета Хабаровского края

5 Дек. 11:00 2018-12-05T11:00:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае закон о «Краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.» прошел третье чтение. Согласно этому документу, больше половины запланированных расходов направлены на социальную сферу. Речь идет о сумме больше 64 миллиардов рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, на образование в следующего году направят чуть больше 20 миллиардов рублей, на социальную защиту населения – более 27 миллиардов рублей, на здравоохранение – порядка 10 миллиардов рублей, по программам развития физической культуры и спорта – больше четырех миллиардов рублей. Меньше всего достанется сфере культуры, для которой отвели только два миллиарда рублей. Всего расходов на будущий год утвердили в сумме больше 100 миллиардов рублей.

Также документом предусмотрены расходы на Жилищно-коммунальное хозяйство - более шести миллиардов рублей, На дорожное хозяйство больше семи миллиардов рублей, по миллиарду рублей запланировали на сельское и лесное хозяйство и направление «связь и информатика». Всего расходов на будущий год утвердили в сумме больше 100миллиардов рублей.