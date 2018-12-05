2018-12-05T10:25:45+03:00
Общество

Дороги в Хабаровске Росавтодор отметил знаком качества

В краевой столице капитально отремонтировали 95 километров дорог
Ольга КИВА
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Дороги в Хабаровске Росавтодор отметил знаком качестваДороги в Хабаровске Росавтодор отметил знаком качестваФото: Администрация Хабаровска
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Дороги в Хабаровске проинспектировали сотрудники Росавтодора. Надо сказать, что они остались довольны увиденным настолько, что посчитали нужным отметить состояние трасс знаком качества. Это результат капитального ремонта дорог в рамках федеральной программы.

- В краевой столице восстановили 95 километров дорожного покрытия. При этом серьезных замечаний к подрядным организациям, которые вели отсыпку, переодевали улицы в новую асфальтобетонную одежду, проверяющие не предъявили. Последней сотрудники Росавтодора и Росдорстроя посетили улицу Производственную. Здесь дорожники сделали водоотводы, установили освещение, а самое главное, заровняли ямы, ухабы и уложили новое твердое покрытие. Теперь это нормальная дорога, а не направление, которое было раньше, - рассказали в пресс-службе администрации города.

К слову, ремонта эта дорога дожидалась долго. Ее пытались восстановить работники местных предприятий, но так и не смогли довести начатое до конца. Сейчас не ясно, то ли сил не хватило, то ли денег. На этот объект потратили порядка 80 миллионов казенных денег, ремонтировали его два года.

За счет восстановленной улицы Производственной удастся разгрузить проспект 60-летия Октября и улицу Суворова. В сутки она сможет принимать до восьми тысяч автомобилей, которые ездят здесь без риска потерять подвесное оборудование.

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