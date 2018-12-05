На Камчатке следователи возбудили уголовное дело после смерти школьника в стиральной машине

5 Дек. 12:13 2018-12-05T12:13:46+03:00

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Трагедия, случившаяся 4 декабря в Елизово, дошла до уголовного дела. Напомним, что во вторник местная жительница нашла тело своего девятилетнего сына в стиральной машине. Оперативники инициировали проведение проверки. Позже подтвердилась причина смерти ребенка - асфиксия - мальчик задохнулся в замкнутом пространстве.

Сотрудники органов осмотрели двор дома, саму квартиру и пришли к предварительному выводу, что школьник сам захлопнул крышку стиральной машины и не смог из нее выбраться. Однако позже выяснились новые обстоятельства, побудившие следователей завести дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе решается вопрос о назначении ряда криминалистических экспертиз, - говорит Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. -Кроме того, в ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям или бездействию органов профилактики.