2018-12-05T12:13:46+03:00
Происшествия

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело после смерти школьника в стиральной машине

Оперативники намерены дать правовую оценку действиям или бездействиям органов профилактики
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Комментарии: comments4
На Камчатке следователи возбудили уголовное дело после смерти школьника в стиральной машинеНа Камчатке следователи возбудили уголовное дело после смерти школьника в стиральной машинеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Трагедия, случившаяся 4 декабря в Елизово, дошла до уголовного дела. Напомним, что во вторник местная жительница нашла тело своего девятилетнего сына в стиральной машине. Оперативники инициировали проведение проверки. Позже подтвердилась причина смерти ребенка - асфиксия - мальчик задохнулся в замкнутом пространстве.

Сотрудники органов осмотрели двор дома, саму квартиру и пришли к предварительному выводу, что школьник сам захлопнул крышку стиральной машины и не смог из нее выбраться. Однако позже выяснились новые обстоятельства, побудившие следователей завести дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе решается вопрос о назначении ряда криминалистических экспертиз, - говорит Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. -Кроме того, в ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям или бездействию органов профилактики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае