2018-12-06T04:01:23+03:00
Происшествия

Пожар в коровнике в Хабаровском крае: огнеборцы тушили пламя в частном фермерском хозяйстве

Из людей никто не пострадал, судьба находившихся внутри животных, пока не известна
Ольга КИВА
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Пожар в коровнике в Хабаровском крае: огнеборцы тушили пламя в частном фермерском хозяйствеПожар в коровнике в Хабаровском крае: огнеборцы тушили пламя в частном фермерском хозяйствеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В ночь с 5 на 6 декабря в Хабаровском крае загорелся коровник. Происшествие случилось в Ванинском районе, на территории территории частного фермерского хозяйства.

- Прибывшие пожарники застали тот момент, когда деревянное здание полностью было охвачено пламенем. Огнеборцы сначала блокировали возгорание, чтобы оно не распространилось дальше, а потом принялись тушить пламя. Из-за ветра оно могло распространиться за считанные минуты, но его, в конце концов, удалось усмирить, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В чрезвычайном ведомстве также уточнили, что в момент происшествия в постройке находились 45 коров и 100 свиней. Их судьба пока не известна. Среди пострадавших нет людей. На данный момент сотрудники Государственного пожарного надзора выясняют причины возгорания и устанавливают виновного в происшествии.

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