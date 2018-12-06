2018-12-06T04:41:56+03:00
Общество

«Социальное такси» в Хабаровском крае работает по новым правилам

Жителям региона установили лимит по поездкам и составили список мест, куда будет возить это такси
Ольга КИВА
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«Социальное такси» в Хабаровском крае работает по новым правилам«Социальное такси» в Хабаровском крае работает по новым правиламФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае решили изменить правила работы «Социального такси». Теперь у получателей такси будет лимит поездок. При этом ездить они могут только в те места, которые указаны в утвержденном списке.

- Изменения внесли, чтобы услуга была доступна максимальному количеству нуждающихся. Теперь на одного человека в месяц теперь предусмотрено не более 16 поездок. При этом только 12 из них в медицинские организации, аптеки, образовательные учреждения и другие учреждения первой необходимости. Оставшиеся четыре можно использовать, чтобы добраться в учреждения культуры, кредитные организации, вокзалы, бани, обувные мастерские, парикмахерские и прочее, - рассказали пресс-службе правительства края.

Постановление об изменении условий работы «Социального такси» вступило в сиду 30 ноября. Такое нововведение поможет разобраться с очередями, которые сейчас стали возникать. Люди записываются за неделю, хотя услугу должны оказывать в течение двух дней. Обо всех изменениях в работе такси можно узнать в учреждениях соцзащиты по месту жительства.

Напомним, «Социально такси» начало работать пять лет назад. За это время услугой Хабаровчане воспользовались уже 60 тысяч раз. Сейчас служба работает для инвалидов, детей-инвалидов в сопровождении родителей или иных законных представителей, а также для пожилых граждан старше 80 лет. В машинах есть необходимое оборудование и переносной пандус. Всего в регионе сейчас работают 11 машин: четыре легковых и семь специализированных автомобилей с подъемниками. Пять из них курсируют в краевой столице, остальные – в Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Ванинском, Николаевском и имени Лазо районах.

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