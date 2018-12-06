Видеокамеры предательски выдали похитительницу выручки в магазине Хабаровска

6 Дек. 05:03 2018-12-06T05:03:41+03:00

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Предпринимательница в Хабаровске осталась без выручки, и как следствие, без продавщицы. Все началось с того, что бизнесвумен решила провести ревизию и, к своему удивления, выяснила, что в кассе не хватает 50 тысяч рублей. Естественно женщина обратилась в полицию и попросила выяснить, кто же позарился на ее деньги.

- Во время расследования оперативники выяснили, что к краже причастна молодая продавщица. Девушку 24 лет приняли на работу ровно за неделю до ревизии. Не в пользу хабаровчанки были и записи с камер видеонаблюдения, которые приобщили к делу как доказательства, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигурантка призналась, что деньги она действитель взяла, па потом потратила их на развлечения. Против девушки уже возбудили уголовное дело, а саму подозреваемую отпустили на свободу под подписку о невыезде. За совершенное преступление хабаровчанка может угодить за решетку на срок до пяти лет.