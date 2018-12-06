С дороги Комсомольск-Селихино сняли ограничение движения

СЕГОДНЯ 06:38 2018-12-06T06:38:58+03:00

Однако проезд автомобилей до сих пор ограничен на трассе Хабаровск-Ванино

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В Хабаровском крае продолжают устранять последствия циклона, который завладел регионом 3 декабря. Дорога Комсомольск-Селихино приведена в нормативное состояние, в связи с чем, движение для пассажирского транспорта теперь открыто.

Однако из-за все того же циклона до сих пор остается закрытым участок дороги дальневосточная столица-село Лидога-рабочий поселок Ванино с подъездом к городу Юности. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, движение для пассажирского транспорта возобновится после того, как небесная канцелярия прекратит капризничать, а дорогу приведут в нормальное состояние.

МЧС напоминает: из-за гололеда на дорогах и снежного наката не исключено увеличение ДТП и затруднение движения большегрузов. Порывы ветра и налипание снега могут привести к авариям на линиях связи, электропередачи и неполадкам на объектах ЖКХ.