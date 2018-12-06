Рыбак пропал на реке Сукпай в Хабаровском крае

6 Дек. 07:03 2018-12-06T07:03:05+03:00

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Сезон подледного лова рыбы еще не наступил, а любители такого вида активного отдыха уже выходят на промысел. Один из таких - 42-летний мужчина, 1 декабря он отправился на рыбалку на реку Сукпай и до сих пор о нем ни слуху, ни духу.

Как сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России, в том месте, где рыбачил мужчина, найдены вещи. Предполагается, что принадлежат они именно пропавшему. На поиски рыбака в район имени Лазо отправилось шесть спасателей. В их арсенале спецстредства для поиска на воде, в горах и тайге.

Отметим, что безопасным для человека является лед толщиной более десяти сантиметров в пресной и более 15 сантиметров – в соленой водах. Для машин этот показатель стоит на отметке не менее 35 сантиметров. И то, в зависимости от веса авто или техники. До установления ледостава выходить на водоемы крайне опасно! Особая угроза таится в ледяных закраинах.