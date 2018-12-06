2018-12-06T08:04:13+03:00
Общество

В Хабаровском крае фиктивная справка подвела под статью двух муниципальных служащих

В результате их действий одна из семей в Нанайском районе незаконно получила жилье
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае фиктивная справка подвела под статью двух муниципальных служащихВ Хабаровском крае фиктивная справка подвела под статью двух муниципальных служащихФото: Олег ЗОЛОТО
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В противоправных действиях заподозрили заместителя главы села Троицкое и главного специалиста отдела по социальным вопросам, молодежной политике и спорту администрации Нанайского муниципального района. По версии следствия, первый из них подписал фиктивную справку, на основании которой одна из семей Нанайского района вне очереди получила социальную выплату на приобретение жилья, а второй не слишком внимательно проверил поданые ему документы и незаконно включил в список получателей социальной выплаты в 2018 году указанную семью.

- Ненадлежащее исполнение муниципальными служащими возложенных на них обязанностей привело к нарушению конституционного права на жилище иных семей-претендентов, имеющих право на получение в 2018 году социальной выплаты, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю. - В связи с этим было принято решение о возбуждении уголовного дела.

В отношении замглавы Троицкого возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», а в отношении невнимательного специалиста по статье «Халатность». В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.

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