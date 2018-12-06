Браконьеры поймали 780 самок горбуши на нерестовой реке в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 08:37 2018-12-06T08:37:38+03:00

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Трое браконьеров пошли под суд в Хабаровском крае. Промышляли мужчины в акватории реки Аджима (Советско-Гаванский район). Добычей рыбаков стала горбуша, из которой извлекли свыше 100 килограммов икры и заготовили более 50 килограммов соленого деликатеса.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, накануне суд вынес приговор 33-летнему члену банды. Мужчина признал вину полностью и получил два года шесть месяцев лишения свободы условно. В надзорном ведомстве отметили, что приговор в силу еще не вступил.

Другие члены банды были осуждены ранее и также отделались условными сроками. Однако от возмещения ущерба браконьеры отвертеться не смогли - мужчинам предстоит отдать государству 400 тысяч рублей. С каждого будет взыскана одинаковая сумма.