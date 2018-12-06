2018-12-06T09:08:51+03:00
Происшествия

Житель Комсомольска пойдет под суд за кражу «ювелирки»

Мужчина обокрал свою приятельницу, похитив золота на 38 тысяч рублей
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Житель Комсомольска пойдет под суд за кражу «ювелирки»Житель Комсомольска пойдет под суд за кражу «ювелирки»Фото: Иван ИВАНОВ
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Как установило следствие, комсомольчанин находился в гостях у своей знакомой - они проводили время весело, распивая спиртное. После того, как женщина уснула, ее приятель похитил из шкафа ювелирные изделия: серьги, браслет и кольцо, а также прихватил деньги, и вместе с награбленным покинул гостеприимный дом. В дальнейшем мужчина избавился от золота - часть потерял, а часть продал, потратив деньги по своему усмотрению.

- В отношении 31-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре возбудили уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

До вынесения приговора обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде. И если суд примет решение не в его пользу, мужчине может грозить наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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