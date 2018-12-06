Девятилетний Алексей Корзевич пропал в пригороде Хабаровска

СЕГОДНЯ 09:09 2018-12-06T09:09:57+03:00

Пятого декабря ребенок вышел из дома и до сих пор не вернулся

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Алексея Корзевича ищут в поселке Тельмана. Пятого декабря девятилетний ребенок вышел из дома погулять, и до сих пор о его месте нахождения ничего не известно. При этом ранее он никогда не убегал. Семья считается благополучной, конфликта перед уходом мальчика не было. Ранее появилась информация, что школьник мог уехать на автобусе в Хабаровск, но полиция уже опровергла эту версию. Сейчас поиски ведутся в самом поселке и его окрестностях.

- В школе №22 поселка Тельмана организован штаб волонтеров, - сообщила Олеся Кутепова, координатор поисково-спасательного центра Лига-Спасс. - Все, кто хочет помочь в поисках ребенка, могут присоединиться к добровольцам. На месте людей скоординируют. Телефон для связи: +7 924-112-19-90.

Известно, что на мальчике была надета куртка сине-желтого цвета. Шапка вязанная, рыжая. Сотового телефона при себе не было.