2018-12-06T09:32:23+03:00
Спорт

В Хабаровске к сдаче ГТО подключились малыши-детсадовцы

Нормативы разрешили сдавать только мини-спортсменам в возрасте от шести лет
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровске к сдаче ГТО подключились малыши-детсадовцыВ Хабаровске к сдаче ГТО подключились малыши-детсадовцыФото: Администрация Хабаровска
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С начала 2018 года в краевой столице значок «Готов к труду и обороне» получили уже четыре тысячи человек - больше других движение захватило выпускников школ, ведь обладатели знаков получают дополнительные баллы при поступлении в вузы.

- Был случай, когда молодому человеку не хватало буквально нескольких сотых балла, чтобы попасть на бюджетное место в МГИМО. В приемной комиссии ему рекомендовали улучшить свои результаты по ГТО, и тогда он будет зачислен на бюджетное место, - рассказал заместитель начальника городского управления по физической культуре и спорту Вадим Шульга. - Парень вернулся в Хабаровск, где наши инструкторы приняли у него нормативы, после чего он был зачислен в вуз.

Однако выпускники школ - далеко не первая возрастная ступень в списке желающих сдать нормативы. В этом году свое стремление изъявили самые маленькие спорсмены - воспитанники детских садов. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, в Хабаровске пока только два дошкольных учреждения - это детские сады № 185 и 128 - тестируют малышей по нормам комплекса, их воспитатели прошли обучение и получили сертификаты, дающие право проводить испытания. Однако уже в следующем году для детсадовцев состоится городской фестиваль «Готов к труду и обороне», будет увеличено и количество учебных учреждений, в которых малыши смогут попробовать свои силы и сдать нормативы комплекса. Минимальный возраст, дающий право участия в тестировании - шесть лет.

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