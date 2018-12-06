2018-12-06T09:58:06+03:00
Общество

В Хабаровском крае значительно сократилась незаконная вырубка леса

С 2008 года объем «черной заготовки» снизился с 80 тысяч кубометров до семи
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае значительно сократилась незаконная вырубка лесаВ Хабаровском крае значительно сократилась незаконная вырубка лесаФото: Правительство Хабаровского края
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Как говорят в управлении лесами края, такого результата удалось достигнуть за десять лет благодаря многим механизмам и инструментам - авиационной разведке, пешим патрулям, видеокамерам, которые следят в первую очередь за пожарами, но могут указать и на места незаконных рубок, и, конечно же, благодаря системе спутникового мониторинга «Кедр», которая в отличие от первых способов не ограничена расстояниями и может анализировать любые районы с высокой точностью.

- Большинство теневых дельцов знают, как работает спутниковый контроль. Система делает снимки в заданные промежутки времени, а затем сравнивает их. Любые изменения в лесополосе сразу становятся видны, и это дает шанс поймать преступников с поличным, - рассказал начальник управления лесами правительства края Сергей Андриенко. - Вот уже два года мы пользуемся этим новшеством, и количество незаконных рубок стабильно уменьшается.

За себя говорят цифры: еще в 2016 году к октябрю было зафиксировано 307 случаев незаконных рубок, в 2017 году после запуска системы их число сократилось до 205, а в этом - составило 166. Всего же за последние десять лет объем незаконно добываемого ресурса снизился с 80 тысяч кубометров древесины в год до шести-семи.

В пресс-службе краевого правительства сообщили, что сейчас в Хабаровском крае внедряется еще одна цифровая новинка - информационная система «Аверс». В ней будут регистрировать все операции с лесом - от выдачи первичных документов до последующего учета древесины и сделок с ней. Это позволит максимально усилить контроль за действиями теневых дельцов.

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