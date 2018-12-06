2018-12-06T10:27:53+03:00
Общество

Корейские кардиохирурги прооперировали маленьких пациентов из Хабаровска

Дети уже вернулись обратно в краевую столицу и находятся под наблюдением врачей
Ольга КИВА
Поделиться:
Корейские кардиохирурги прооперировали маленьких пациентов из ХабаровскаКорейские кардиохирурги прооперировали маленьких пациентов из ХабаровскаФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

Из Южной Кореи в Хабаровск вернулись четверо детей, которым за границей сделали операции на сердце. На данный момент ребята чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.

- Операции провели на высоком уровне. Все маленькие хабаровчане перенесли их легко, помощь реаниматологов никому не понадобилась. После операции также проблем не возникло, - рассказала Наталья Филатова-Андреева, врач-кардиолог КГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени В. М. Истомина».

Напомним, юные пациенты отправились в Пучон 5 ноября. Среди хабаровчан были дети в возрасте от четырех месяцев до 13 лет. Традиция помогать детям с заболеваниями сердца появилась 17 лет назад. За это время корейские кардиохирурги прооперировали 66 ребенка из краевой столицы. Лечение детей проводят за счет благотворительных средств города-побратима Пучона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае