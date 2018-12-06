Корейские кардиохирурги прооперировали маленьких пациентов из Хабаровска

6 Дек. 10:27 2018-12-06T10:27:53+03:00

Дети уже вернулись обратно в краевую столицу и находятся под наблюдением врачей

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Из Южной Кореи в Хабаровск вернулись четверо детей, которым за границей сделали операции на сердце. На данный момент ребята чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.

- Операции провели на высоком уровне. Все маленькие хабаровчане перенесли их легко, помощь реаниматологов никому не понадобилась. После операции также проблем не возникло, - рассказала Наталья Филатова-Андреева, врач-кардиолог КГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени В. М. Истомина».

Напомним, юные пациенты отправились в Пучон 5 ноября. Среди хабаровчан были дети в возрасте от четырех месяцев до 13 лет. Традиция помогать детям с заболеваниями сердца появилась 17 лет назад. За это время корейские кардиохирурги прооперировали 66 ребенка из краевой столицы. Лечение детей проводят за счет благотворительных средств города-побратима Пучона.