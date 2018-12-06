В ЕАО на месторождении золота появится красивый лес

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-06T10:56:56+03:00

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Недропользователя из ЕАО обязали посадить лес на месторождении золота. Предприятие работало в Облученском районе и активно разрабатывало участок в верховьях ручья Михайловский притока реки Сутара. Прошло время и «золотой» период для предприятия закончился, однако руководство компании даже не задумалось о том, чтобы провести рекультивацию земли, то есть вернуть на этот участок вырубленные деревья.

- Это нарушение обнаружили во время проверки. Чтобы недропользователь исправил ситуацию пришлось обратиться в суд с требованием обязать предприятие восстановить лес на этом участке, - рассказали в Биробиджанской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Суд принял сторону прокурора и удовлетворил иск. Теперь нарушителю придется во что бы то ни стало заняться рекультивацией леса. Сделать это компания обязана до 20 июня 2019 года. Пока решение суда не вступило в законную силу.