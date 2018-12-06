2018-12-06T11:40:15+03:00
Политика

Мотострелки в Хабаровском крае изрядно вымотали условного противника

Военнослужащие показали свой профессионализм во время ночных учений
Ольга КИВА
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Мотострелки в Хабаровском крае изрядно вымотали условного противникаМотострелки в Хабаровском крае изрядно вымотали условного противникаФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае прошли ночные учения для мотострелков. Местом тренировки выбрали полигон «Бикинский», куда съехались военнослужащие из Восточного военного округа.

- Бойцы продемонстрировали свои навыки по ведению подвижной обороны, а также в подготовке маневров, нацеленных на выматывание условного врага, который должен был понести максимальные потери, - сообщили в пресс-службе ВВО.

Во время учений задействовали танки Т-72Б и боевые машины пехоты БМП-2. Военнослужащие выполнили стрельбы с применением всего комплекса вооружения боевых машин. Танкисты также вели стрельбу штатным артиллерийским выстрелом.

Кроме того, бойцы отработали фланговую стрельбу, стрельбу с ходу из пушки и пулемета по движущимся мишеням, в качестве которых были импровизированная бронетехника и условные враги на дистанциях от 500 до тысячи метров.

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