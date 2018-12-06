2018-12-06T12:14:35+03:00
Общество

Резиденту ТОР «Комсомольск» доставили газовую котельную

Оборудование планируют установить в январе 2019 года
Ольга КИВА
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Резиденту ТОР «Комсомольск» доставили газовую котельную ФОТО: Министерство по развитию Дальнего ВостокаРезиденту ТОР «Комсомольск» доставили газовую котельную ФОТО: Министерство по развитию Дальнего Востока
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На одну из площадок ТОР «Комсомольск» доставили газовую котельную. За счет такого оборудования собираются улучшить условия работы компаний, которые реализуют туристические проекты.

- Мощность котельной, изготовленной в Ярославле, составит больше шести МВт. Она будет поставлять энергию компаниям «ГЛК «Холдоми» и «Экстрим Сервис. Установить оборудование планируют в конце января, когда будет готов фундамент. Ввести в эксплуатацию ее собираются во втором квартале 2019 года - рассказали в пресс-службе Минвостокразития.

На данный момент в крае уже построены и введены в эксплуатацию 46 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, которые расположены на территориях опережающего развития. Всего на Дальнем Востоке зарегистрировано 18 ТОР, которые инвестировали в экономику региона 272,1 млрд рублей, создав более 13,2 тысячи рабочих мест.

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