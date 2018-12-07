Непрошенные гости с оружием катались на машине в хабаровском заповеднике

СЕГОДНЯ 02:16 2018-12-07T02:17:37+03:00

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В заповеднике Хабаровского края поймали трех мужчин с оружием. Непрошенные гости приехали в национальный парк «Анюйский» на машине, как утверждали они сами не ради того, чтобы поохотиться. Однако у стражей порядка на этот счет сложилось другое мнение.

- Нарушителей поймали 1 декабря инспекторы по охране окружающей среды отдела охраны национального парка. При них нашли два огнестрельных охотничьих ружья и патроны к ним. Разрешения на нахождение в заповеднике у мужчин не было, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Позже задержанными занялись полицейские, которым также передали изъятое оружие. Против фигурантов завели административные дела, материалы которых уже передали в суд на рассмотрение. Тем, кто только планирует совершить подобный «подвиг», напоминают, что нахождение на заповедной территории даже с зачехленным оружием и без разрешающих документов - это административное нарушение, которое преследуется по закону.