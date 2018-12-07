Нерадивому бизнесмену из Амурска пригрозили забрать грузовик за долги

7 Дек. 02:51 2018-12-07T02:51:14+03:00

Мужчина весьма не регулярно платил за аренду земли и накопил задолженность больше 800 тысяч рублей

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Предприниматель из Амурска взял в аренду участок земли, который принадлежит администрации города, но весьма нерегулярно платил за пользование таким богатством. В общей сложности долг бизнесмена превысил 800 тысяч рублей. Чтобы закрыть всю эту сумму сразу, нерадивому арендатору придется либо найти требуемую сумму, либо распрощаться со своим грузовиком.

- Уже есть постановление суда о взыскании денег с должника. Транспорт принадлежит предпринимателю на правах собственности и денег от его продажи хватит, чтобы погасить задолженность. На данный момент на указаное имущество уже наложили арест, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

У амурского бизнесмена в запасе только 10 дней. За это время он должен заплатить всю сумму, иначе останется без грузовика, а значит и без работы.