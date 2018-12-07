2018-12-07T03:23:50+03:00
Общество

Строительная фирма в Хабаровском крае накопила долгов по зарплате на шесть миллионов рублей

Деньги выдали работникам только после вмешательства прокуратуры
Ольга КИВА
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Строительная фирма в Хабаровском крае накопила долгов по зарплате на шесть миллионов рублейСтроительная фирма в Хабаровском крае накопила долгов по зарплате на шесть миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сотрудники строительной фирмы в Хабаровском крае смогли получить свою зарплату только после вмешательства прокуратуры. Во время проверки стражи порядка выяснили, что в компании, которая занималась строительством жилых и административных зданий, действительно нарушили трудовое законодательство.

- Удалось подтвердить тот факт, что 61 сотрудник компании не получал честно заработанные деньги за июль-сентябрь в общей сложности больше семи миллионов рублей. Поэтому руководителю организации вынесли представление и привлекли к административной ответственности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

После вмешательства прокураты руководство предприятия взялось за ум и сумело погасить долг, правда, частично. На сегодняшний день строительная фирма выплатила зарплату своим сотрудникам на шесть миллионов рублей. Директору на всякий случай еще раз напомнили о о недопустимости нарушения закона в сфере оплаты труда.

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