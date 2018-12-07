2018-12-07T05:13:35+03:00
Происшествия

Пьяный водитель в Хабаровске врезался в машину мирных горожан

Молодой человек выехал на «встречку» через двойную сплошную
Ольга КИВА
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Пьяный водитель в Хабаровске врезался в машину мирных горожанПьяный водитель в Хабаровске врезался в машину мирных горожанФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Водитель и пассажиры машины NissanTeana в Хабаровске вчера утром, 6 декабря, не смогли добраться до места назначения. По дороге в их авто беспардонно врезался NissanCedric, который выехал на их полосу совершенно неожиданно со встречной полосы - водителя тогда не остановила разметка в виде двойной сплошной. Как выяснилось позже, за рулем той машины сидел пьяный 21-летний парень.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, происшествие случилось на улице Карла Маркса. В машине NissanTeana, в которую врезался молодой человек, была 26-летняя пассажирка. Ей после аварии понадобилась помощь. Врачи диагностировали у нее ушибленную рану на лбу, а также ушиб мягких тканей головы и грудной клетки. Лечиться пострадавшая будет амбулаторно.

Предварительно известно, что у молодого человека, рискнувшего сесть за руль пьяным, стаж вождения три года. В отношении него собираются возбудить административное дело.

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