Один удар кочерги решил исход спора между тещей и зятем в Хабаровске

7 Дек. 03:49 2018-12-07T03:49:20+03:00

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Жительница Хабаровска искала свою пропавшую мать. Она надеялась найти женщину живой, однако судьба распорядилась иначе. Труп пенсионерки нашли полицейские, к которым обратилась девушка, но была не единственная плохая новость для нее.

- По версии следствия, женщина умерла от удара кочерги по голове, а напал на погибшую 31-летний сожитель ее же собственной дочери. Его задержали и допросили. Он признался, что ссорился с тещей, а потом в приступе гнева ударил женщину, та скончалась на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ.

Фигурант умудрился скрыть следы преступления, и, видимо, рассчитывал жить как прежде, однако вскоре его задержали по обвинению в убийстве. На хабаровчанина уже завели уголовное дело, а его самого взяли под стражу. Ка как оказалось, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления.