2018-12-07T04:10:55+03:00
Звезды

В Хабаровске собираются воссоздать разрушенную историческую триумфальную арку

Для этого на конкурсной основе выбрали три самых лучших проекта
Ольга КИВА
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В Хабаровске собираются воссоздать разрушенную историческую триумфальную аркуВ Хабаровске собираются воссоздать разрушенную историческую триумфальную аркуФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске снова появится триумфальная арка, максимально похожаю на ту, что построили в 1891 году к приезду наследника российского престола цесаревича Николая Александровича Романова. Оригинальное историческое архитектурное сооружение снесли в 1924 году. Тогда оно располагалось рядом со зданием Амурского речного пароходства на улице Тургенева.

- Общественники Хабаровска несколько лет добивались восстановления этой арки. Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Уже провели городской конкурс на лучший проект по воссозданию архитектурного шедевра. Участвовать в нем могли все желающие. На данный момент уже отобрали три самых лучших проекта из семи представленных. За первое место предусмотрена премия в размере 80 тысяч рублей, за второе – 60 тысяч рубле и за третье - 40 тысяч рублейе. Награды вручат авторам в середине декабря, - рассказали в пресс-службе администрации города.

участники конкурса старались полностью скопировать исторический облик триумфальной арки, сохраняя исторические габариты объекта 15 метров в высоту без шпилей и 17 метров – с таковыми. Среди предлагаемых материалов было дерево, из которого построили первую арку, а также металл и пластик.

Проектировщики сошлись во мнении, что не обязательно строить ее на улице Тургенева. Среди предлагаемых мест были смотровая площадка или участок перед лестницей, ведущей на набережную, на Комсомольской площади.

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