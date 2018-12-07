2018-12-07T04:44:00+03:00
Общество

В Хабаровском крае рассказали, кого поздравят в день Героев Отечества

Традиционно этот праздник отмечают в стране 9 декабря
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае рассказали, кого поздравят в день Героев ОтечестваВ Хабаровском крае рассказали, кого поздравят в день Героев ОтечестваФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае собираются устроить день Героев Отечества – праздник, который в России отмечают 9 декабря. Такое событие - это своего рода дань глубокого уважения соотечественникам, совершившим военный или трудовой подвиг во имя Родины.

Сегодня в регионе живут два Героя Социалистического Труда, один полный кавалер ордена Трудовой Славы, один Герой Российской Федерации, а также 15 членов семей погибших Героев Отечества.

Как рассказали в пресс-службе правительства края, единственный в регионе полный кавалер ордена Трудовой Славы находится в Комсомольске-на-Амуре. Его зовут Валерий Михайлович Савинцев, ему 74 года, из которых 40 лет он отработал на Амурском судостроительном заводе. Там же в городе Юности живет и один из Героев Социалистического труда Иван Васильевич Рябуха, в следующем году он отметит 90-летний юбилей.

Имена и фамилии всех Героев Отечества, а их 198 человек, можно найти на стеле, расположенной на площади Славы в Хабаровске. Также имена Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, участников боевых действий и полководцев присвоены 45 школам и лицеям.

В рамках празднования дня Героев Отчества в городах и селах края устроят торжественные мероприятия. В программе встречи с ветеранами боевых действий, уроки мужества, тематические викторины, патриотические акции и спортивные мероприятия, посвященные памяти Героев Отечества.

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