2018-12-07T05:57:38+03:00
Происшествия

«Давний знакомый» выманивал деньги у доверчивых хабаровчан, обещая угостить икрой

Таким способом телефонному мошеннику удалось «заработать» порядка 30 тысяч рублей
Ольга КИВА
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«Давний знакомый» выманивал деньги у доверчивых хабаровчан, обещая угостить икрой«Давний знакомый» выманивал деньги у доверчивых хабаровчан, обещая угостить икройФото: Тимур ХАНОВ
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В Хабаровске задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве. Фигурант оказался личностью артистической с весьма развитым воображением. Все, кому звонил, мужчина представлялся давним знакомым а потом рассказывал одну и ту же историю.

- Фигурант объяснял, что везет икру в Хабаровск, но по дороге у него пробило колесо. Ему срочно нужны деньги на ремонт. При этом он весьма убедительно обещал, что отдаст деньги по приезде в город, а еще угостит деликатесом, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Суммы «в долг» варьировались от пяти до семи тысяч рублей. Как только жертвы переводили деньги, телефон тут оказывался вне зоны доступа. Всего фигуранту удалось заработать порядка 30 тысяч рублей.

Как оказалось, в его прошлом уже были проблемы с законом. Его привлекали к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Этим летом он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное телефонное мошенничество. Против 36-летнего хабаровчанина снова завели уголовное дело, а его самого отпустили на свободу под подписку о невыезде.

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