Сотовая связь появилась в отдаленных селах Хабаровского края

7 Дек. 06:21 2018-12-07T06:21:38+03:00

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Села Омми и Забайкальское, а также поселок Домостроительный Завод в Хабаровском крае обеспечили сотовой связью стандартов 2G и 3G. Это стало возможным после запуска базовых станций. К слову, в каждом из указанных населенных пунктов проживает порядка 500 человек.

- Связь стандарта 3G позволяет абонентам оператора пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом со скоростью до 21 Мбит в секунду. Другими словами, сельчане теперь могут пользоваться мобильными мессенджерами, социальными сетями, а также просматривать видео в режиме онлайн. Наличие связи – это также возможность вызвать экстренные службы, когда есть необходимость, - рассказал Сергей Федоров, и.о. министра информационных технологий и связи края.

Напомним, внедрением современных видов сотовой связи в небольших поселениях в крае занимаются с 2012 года. За это время в регионе начали работать 25 базовых станций, сотовой связью обеспечили 36 населенных пунктов, в которых проживают свыше 16 тысяч человек.