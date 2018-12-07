Комсомольские кванторианцы вернулись победителями с краевого «Робофеста»

7 Дек. 07:22 2018-12-07T07:22:49+03:00

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Ученики технопарка «Кванториум» в Комсомольске-на-Амуре заняли призовые места на «Робофесте». Мероприятие прошло в краевой столице с 30 ноября по 1 декабря. Среди участников были более 270 детей в возрасте от четырех до 18 лет. Все они приехали из города Юности, Хабаровска и восьми районов края, а также из Еврейской автономной области.

- Кванторианцы соревновались в дисциплинах «Сумо», «Футбол управляемых роботов» и «Робокарусель», которая делилась еще на категории - «Робоэкспедитор», «Робоэстафета» и «Робогородки». Так, Никита Шушарин, Иван Фёдоров и Евгений Судаков заняли первые места в «Робогородках» и «Робоэкспедиторе», второе - в «Робоэстафете». Другие юные комсомольчане Павел Плюйко, Александр Носов, Анастасия Онищук, Алёна Цупенко и Дмитрий Гридин победили в «Робогородках» и заняли второе место в «Робоэкспедиторе», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, по условиям фестиваля победители отправятся на Всероссийский фестиваль в Москву, где будут представлять регион. Событие состоится в следующем году.