2018-12-07T07:22:49+03:00
Общество

Комсомольские кванторианцы вернулись победителями с краевого «Робофеста»

Ребята соревновались в дисциплинах «Сумо», «Футбол управляемых роботов» и «Робокарусель»
Ольга КИВА
Поделиться:
Комсомольские кванторианцы вернулись победителями с краевого «Робофеста»Комсомольские кванторианцы вернулись победителями с краевого «Робофеста»Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

Ученики технопарка «Кванториум» в Комсомольске-на-Амуре заняли призовые места на «Робофесте». Мероприятие прошло в краевой столице с 30 ноября по 1 декабря. Среди участников были более 270 детей в возрасте от четырех до 18 лет. Все они приехали из города Юности, Хабаровска и восьми районов края, а также из Еврейской автономной области.

- Кванторианцы соревновались в дисциплинах «Сумо», «Футбол управляемых роботов» и «Робокарусель», которая делилась еще на категории - «Робоэкспедитор», «Робоэстафета» и «Робогородки». Так, Никита Шушарин, Иван Фёдоров и Евгений Судаков заняли первые места в «Робогородках» и «Робоэкспедиторе», второе - в «Робоэстафете». Другие юные комсомольчане Павел Плюйко, Александр Носов, Анастасия Онищук, Алёна Цупенко и Дмитрий Гридин победили в «Робогородках» и заняли второе место в «Робоэкспедиторе», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, по условиям фестиваля победители отправятся на Всероссийский фестиваль в Москву, где будут представлять регион. Событие состоится в следующем году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае