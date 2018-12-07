Интернет-мошенница, обманувшая жительницу Крыма, нашлась в Комсомольске-на-Амуре

СЕГОДНЯ 07:53 2018-12-07T07:53:33+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре нашли предполагаемую интернет-мошенницу, которая продала через интернет не существующий товар 41-летней жительнице Крыма. Потерпевшая обратилась по месту жительства в полицию и рассказала, что оформила заказ онлайн, внесла предоплату, но покупок так и не дождалась. Связаться с продавцом самостоятельно у нее тоже не получилось - ее сообщения оставались без ответа.

- Расследование этого дела дошло до города Юности. Здесь же и задержали предполагаемую преступницу. Уже удалось установить, что 36-летняя горожанка создала страницу в сети интернет по продаже одежды, там-то жертва на нее и вышла. Женщины договорились об оплате, потерпевшая перевела деньги, потом подозреваемая перестала выходить на связь, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против комсомольчанки завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Пока полицейские устанавливают ее причастность к совершению аналогичных преступлений. На время расследования горожанку отпустили на свободу под подписку о невыезде.