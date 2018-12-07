2018-12-07T08:20:02+03:00
Общество

Юные хабаровчане пишут письма Деду Морозу, пока взрослые решают насущные вопросы

Послания для новогоднего волшебника принимают в общественной приемной управления Роспотребнадзора
Ольга КИВА
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Юные хабаровчане пишут письма Деду Морозу, пока взрослые решают свои вопросыЮные хабаровчане пишут письма Деду Морозу, пока взрослые решают свои вопросыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Юные жители Хабаровска могут рассказать о своих самых заветных желаниях Деду Морозу. Для этого нужно написать послание и отправить его в Великий Устюг. Один из ящиков, куда можно опустить письмо «особого назначения», находится в общественной приемной управления Роспотребнадзора.

- Письма для Деда Мороза принимают с 6 декабря. Пока взрослые получают консультацию у специалистов ведомства, маленькие посетители могут написать свои послания, которые потом будут перенаправлены главному Деду Морозу нашей страны в Вологодскую область, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Общественная приемная находится по адресу: улица Карла Маркса, 109-Б, кабинет №1 на первом этаже. Получить консультацию по интересующим вопросам можно и по телефону 27-25-77.

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