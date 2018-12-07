2018-12-07T08:54:41+03:00
Общество

«Черных» лесорубов в Хабаровском крае выслеживают с помощью цифровых технологий

Такой подход помог сократить количество незаконных вырубок в десятки раз
Ольга КИВА
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«Черных» лесорубов в Хабаровском крае выслеживают с помощью цифровых технологий ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского края«Черных» лесорубов в Хабаровском крае выслеживают с помощью цифровых технологий ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского края
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В Хабаровском крае за последние 10 лет сократилось количество нелегальных вырубок. Такого результата удалось добиться, в том числе и за счет новых технологий, которые все чаще используют в работе. К слову, в 2008 году «черные» лесорубы уничтожали 80 тысяч кубометров леса, сегодня же эта цифра колеблется от шести до семи тысяч.

- Традиционные способы обнаружения нарушителей – это авиационная разведка, пешие патрули, установка видеокамер, которые следят в первую очередь за пожарами, но могут указать и на места незаконных рубок, - пояснил Сергей Андриенко, начальник управления лесами правительства края. – К современным технологиям относят спутниковый мониторинг, который показывает самую полную картину происходящего в тайге.

В Хабаровском крае следить за обстановкой в лесах помогает система «Кедр». Она не ограничена расстояниями, может анализировать любые районы с высокой точностью. Об эффективности «Кедра» можно судить по цифрам. В 2016 году к октябрю зафиксировали 307 случаев незаконных рубок. В 2017 году после запуска системы их число сократилось до 205, а в 2018 году - до 166.

Сейчас в регионе внедряют еще одну цифровую новинку - информационную систему «Аверс». В ней будут отражены все операции с лесом – от выдачи первичных документов до последующего учета древесины и сделок с ней. Современное технологичное решение позволит максимально усилить контроль за действиями теневых дельцов.

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