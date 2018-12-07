2018-12-07T09:32:33+03:00
Общество

В Хабаровске собираются переименовать остановку «Горбольница №1»

От горожан ждут предложения по новому названию
Ольга КИВА
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В Хабаровске собираются переименовать остановку «Горбольница №1»В Хабаровске собираются переименовать остановку «Горбольница №1»Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Центральном районе Хабаровска намечаются небольшие перемены, а именно остановку «Горбольница №1» собираются переименовать. Она находится на улице Ленинградской, через нее проходят маршруты автобусов №56 и 1, троллейбус №1, а также маршрутки №52, 54, 70, 80, 83п, и 89. Однако выбирать новое название самостоятельно городские власти не желают, потому что хотят знать, что по этому поводу думают сами жители краевой столицы и какое название они хотели бы слышать вместо наименования медицинского учреждения.

Как сообщили в городском управлении транспорта, варианты названий будут принимать от всех желающих. Предложения можно направить по электронной почте ut@khabarovskadm.ru. Последний день приема заявок – 29 декабря. Через остановку с новым названием автобусы, троллейбусы и маршрутки начнут курсировать уже в следующем году.

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