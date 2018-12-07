В ЕАО таможенник попался на контрабанде деталей для собственного квадроцикла

7 Дек. 09:55 2018-12-07T09:55:51+03:00

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В ЕАО ждет суда теперь уже бывший работник таможни. Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, он воспользовался своим положением и незаконно переправил из КНР в Россию детали для квадроцикла.

- По большому счету он перевез технику через границу в разобранном виде и не заплатил при этом таможенные платежи. Это произошло в августе 2017 года. Позже он сам собрал мототехнику и пользовался ею в личных целях, - рассказали в пресс-службе ДВСУТ СК России.

Годом позже подозреваемый оказался замешан в еще одном инциденте. В его обязанности входило проверять выезжающие машины. В одной из них была соя, масса которой была больше установленной для автомобиля. Фигурант закрыл на это обстоятельство глаза и выпустил транспорт с территории таможенной границы.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. О работе на таможне ему пришлось забыть. Впереди суд, который назначит ему размер штрафа за его прегрешения.