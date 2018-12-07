2018-12-07T10:38:02+03:00
Общество

К «дальневосточным гектарам» в Хабаровском крае подведут электричество и дороги

На это в регионе уже выделили 50 миллионов рублей
Ольга КИВА
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К «дальневосточным гектарам» в Хабаровском крае подведут электричество и дорогиК «дальневосточным гектарам» в Хабаровском крае подведут электричество и дорогиФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае создадут инфраструктуру рядом с «дальневосточными гектарами» возле Кругликовского сельского поселения в районе имени Лазо. Это самая крупная в регионе агломерация, где компактно расположены более 500 бесплатных участков земли. Кроме того, это первое в ДФО село на «дальневосточных гектарах». На развитие территории рядом с ним выделили первые 50 миллионов рублей.

- За счет этих денег проведут электроснабжение - подрядчик уже приступил к проектно-изыскательским работам. Также специалисты подготовили и направили на экспертизу проектную документацию строительства первого этапа автодорог, продолжается корректировка градостроительной документации поселения, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, всего в регионе 14 приоритетных территорий, где находятся «дальневосточные гектары». Речь идет о районе имени Лазо, Хабаровском, Советско-Гаванском, Комсомольском, Бикинском и Николаевском районах. Инфраструктуру планируют обустраивать не только в Кругликовском сельском поселении, но и в районе сел Краснознаменка, Елабуга и Свечино Хабаровского района. На эти цели рассчитывают потратить порядка 700 миллионов рублей.

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