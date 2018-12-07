2018-12-07T11:04:29+03:00
Общество

Пожилой биробиджанец чуть не погиб под колесами грузового поезда

Мужчине в этот день повезло, потому что машинист успел экстренно затормозить
Ольга КИВА
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Пожилой биробиджанец чуть не погиб под колесами грузового поездаПожилой биробиджанец чуть не погиб под колесами грузового поездаФото: Евгения ГУСЕВА
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Пожилой житель Биробиджана решил сократить дорогу и пройти по железнодорожным путям. Это неправильное решение могло оказаться последним в его жизни, но, к счастью, все обошлось.

- В полицию обратился машинист грузового поезда. Он рассказал, что ему пришлось экстренно затормозить из-за пешехода, который оказался перед локомотивом. Трагедии чудом удалось избежать. Из неприятного было только то, что поезд вынужден был простоять 17 минут и вышел из графика, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Нарушителя задержали и провели с ним профилактическую беседу. Мужчине напомнили, что железная дорога эта зона повышенной опасности. После этого в отношении пожилого человека составили административный протокол.

Жителей областной столицы убедительно просят помнить что в зоне работающего железнодорожного транспорта находитьс опасно. Пожалуйста, соблюдайте правила поведения на объектах железнодорожной дороги.

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